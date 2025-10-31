ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Самая страшная сказка

Бар «В Душе», улица Куйбышева, 33/8, м. Горьковская

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1200₽
Возраст 16+

Про событие

Это страшная импровизация, у которой обязательно будет счастливый конец. Приходи бояться и смеяться над страхом. Промокод Boo дает приятную скидку. В тёмном-тёмном городе в этот октябрьский вечер будут рассказывать страшные-страшные сказки. О том, что приходит ночью во снах, кто прячется в тенях в безлунную ночь и скребётся в шкафу, когда родители засыпают. Это страшная импровизация, у которой обязательно будет счастливый конец. Потому что только ради счастливого конца и рассказывают истории в тёмные-тёмные ночи. На сцене — импров-театр «Дамы». Билеты также можно купить на входе. Приходи бояться и смеяться над страхом.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста