Самая страшная сказка
Бар «В Душе», улица Куйбышева, 33/8, м. Горьковская
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 1200₽
Возраст 16+
Про событие
Это страшная импровизация, у которой обязательно будет счастливый конец. Приходи бояться и смеяться над страхом. Промокод Boo дает приятную скидку. В тёмном-тёмном городе в этот октябрьский вечер будут рассказывать страшные-страшные сказки. О том, что приходит ночью во снах, кто прячется в тенях в безлунную ночь и скребётся в шкафу, когда родители засыпают. Это страшная импровизация, у которой обязательно будет счастливый конец. Потому что только ради счастливого конца и рассказывают истории в тёмные-тёмные ночи. На сцене — импров-театр «Дамы». Билеты также можно купить на входе. Приходи бояться и смеяться над страхом.
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