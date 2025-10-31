Это страшная импровизация, у которой обязательно будет счастливый конец. Приходи бояться и смеяться над страхом. Промокод Boo дает приятную скидку. В тёмном-тёмном городе в этот октябрьский вечер будут рассказывать страшные-страшные сказки. О том, что приходит ночью во снах, кто прячется в тенях в безлунную ночь и скребётся в шкафу, когда родители засыпают. Это страшная импровизация, у которой обязательно будет счастливый конец. Потому что только ради счастливого конца и рассказывают истории в тёмные-тёмные ночи. На сцене — импров-театр «Дамы». Билеты также можно купить на входе. Приходи бояться и смеяться над страхом.