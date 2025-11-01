Слышишь? Из тёмных коридоров старинного особняка доносятся звуки шагов. За тяжёлой тканью мрачных проходов мерцает приглушённый свет. А тусклые свечи указывают дорогу в далёкий зал в конце анфилады… Не пугайся — готовят для тебя программу на Halloween! В особняке тебя ждут лекции и кинопоказы, а бар порадует особым меню. Ждут тебя, чтобы вместе окунуться в таинственную и мрачную атмосферу этого жуткого праздника. О фильме: Америка, 1970-е. За 12 лет блестящей «карьеры» серийному убийце Джеку встречаются назойливая попутчица, наивная подружка и другие очаровательные в своей глупости жертвы. История пяти убийств, к каждому из которых Джек относится как к настоящему произведению искусства. Фильм демонстрируется на языке оригинала с субтитрами.