ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Кино в особняке: «Твин Пикс: Сквозь огонь»

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 750₽ до 1500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Слышишь? Из тёмных коридоров старинного особняка доносятся звуки шагов. За тяжёлой тканью мрачных проходов мерцает приглушённый свет. А тусклые свечи указывают дорогу в далёкий зал в конце анфилады… Не пугайся — готовят для тебя программу на Halloween! В особняке тебя ждут лекции и кинопоказы, а бар порадует особым меню. Ждут тебя, чтобы вместе окунуться в таинственную и мрачную атмосферу этого жуткого праздника. О фильме: Добро пожаловать в Твин Пикс! Тихий городок в живописной долине с населением 51 201 человек, где можно попробовать чертовски вкусный кофе и домашний вишнёвый пирог. Твин Пикс выглядит местом, где живут добропорядочные граждане, преданные семейным устоям. С первого взгляда их жизнь похожа на идиллическую. Но только с первого взгляда. Фильм демонстрируется на языке оригинала с субтитрами.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста