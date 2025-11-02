Слышишь? Из тёмных коридоров старинного особняка доносятся звуки шагов. За тяжёлой тканью мрачных проходов мерцает приглушённый свет. А тусклые свечи указывают дорогу в далёкий зал в конце анфилады… Не пугайся — готовят для тебя программу на Halloween! В особняке тебя ждут лекции и кинопоказы, а бар порадует особым меню. Ждут тебя, чтобы вместе окунуться в таинственную и мрачную атмосферу этого жуткого праздника. О фильме: Добро пожаловать в Твин Пикс! Тихий городок в живописной долине с населением 51 201 человек, где можно попробовать чертовски вкусный кофе и домашний вишнёвый пирог. Твин Пикс выглядит местом, где живут добропорядочные граждане, преданные семейным устоям. С первого взгляда их жизнь похожа на идиллическую. Но только с первого взгляда. Фильм демонстрируется на языке оригинала с субтитрами.