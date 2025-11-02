Хэллоуин Барецкого
Лиговский 50 корпус 16
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от 250₽ до 700₽
Возраст 18+
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Про событие
Тебя ждут тыквы, алкоголь, лучшие группы Питера и многое другое. Выступят: перекур тридцать минут; Уже не 17; конец прокуренного лета; Болезни молодости; sialla; Партакова Лавка; Bad Boys из Никольского / Bad Boy Вано / RIS; Хороший вопрос!; TRUPI CLOWNOW; ЛЮМИНОФОР Билеты 400/300р с репостом анонса https://vk.com/wall-217037550_311 (репост сделанный в день концерта скидку не даёт) Для людей в Хэллоуинском костюме — 250р
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