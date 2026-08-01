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Фестиваль гоблинов, подземелий, воплей под гитары и сырной магии в Гоблинграде. На этот раз с пиратами! Пираты захватили Гоблинград и набирают себе в команду самых отъявленных подонков. Чтобы проверить насколько ты подходишь под все критерии, вроде ловкости, пакости, некоторого уродства и нелепости — надо пройти испытания. И не самые простые, стоит заметить. Выдачей списка дьявольски проклятых квестов будут заниматься такие же проклятые пираты во всех заведениях «Горохового перевала». Собери все печати, ошалей окончательно. Тебя ждут: «Блюющий Скелет» — Лиговский проспекте, 33-35: — Игры в НЕ ДНД; — Игра «Чайки» с друзьями из Рыжего Библиотекаря; — Мегабетатест игры «Щелк» от Горохового Перевала. «Курочка по-карибски» — Лиговский проспект, 33-35: — Немыслимая Мусорная кузня, где ты сварганишь себе нелепый доспех и будешь в нём же нелепить. Лавка «Подземелье» — Лиговский проспект 33-35: — Самая настоящая Ведьма с предсказаниями в лавке изменит вектор твоего вселенского путешествия. Cheese Wizard — Гороховая улица, 41 — Рыцарские состязания, спортивная разминка и даже театральные представления во дворе. «Гоблинский Пунш» — Гороховая улица, 34 — Бесконечные игры в «Пнуш» и «Банды Гоблинграда» в святая святых. Повсюду музыка, веселье, акулы, абордажи, свежий воздух, немыслимый хаос и, к сожалению, ни одного карлика. А ещё два дня живой музыки на двух сценах от Dungeon Records и сопутствующих, море жарева, жорева и варева на здоровенном фуд-корте. Будут выступать: Reverboards Goblins unplugged (как Нирвана) Old Gregg Trio Каторга Сева Москвин Диджей Vinyl Crum Диджей Vladek Диджей Offline Radio Rocksteady Диджей Offline Следи за новостями: https://t.me/wizardvsgoblins
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