Белые халаты, таблетки и немного безумия — в эту ночь больница откроет двери только для своих. Что внутри: Бар сумасшедшего доктора; Бирпонг с зомби; Сладкая вата из подземелья; Фото на «проклятый» аппарат; Атмосфера, от которой не сбежать. Дресс-код обязателен. Белое, медицинское, пугающе красивое.