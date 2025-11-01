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Medical Halloween

Cult
Лиговский 43-45Д

Начало:

Завершение:

от 899₽ до 1599₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Белые халаты, таблетки и немного безумия — в эту ночь больница откроет двери только для своих. Что внутри: Бар сумасшедшего доктора; Бирпонг с зомби; Сладкая вата из подземелья; Фото на «проклятый» аппарат; Атмосфера, от которой не сбежать. Дресс-код обязателен. Белое, медицинское, пугающе красивое.

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