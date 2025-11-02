Погрузись в мир мистики и ужаса на эксклюзивной лекции в творческой мастерской Кати Звездиной. Пройдёшь сквозь века и страны, чтобы увидеть, как художники изображали страх, кошмары и тайные ужасы человеческой души — от демонов и ведьм до постапокалиптических миров и психологических кошмаров. Маленькие легенды и мистические истории, скрытые за полотнами. Вечер пройдёт при мягком свете свечей, за бокалом вина или чая, с лёгкими закусками и свежей выпечкой. Каждому гостю — мини-подарок на память.