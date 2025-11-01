Слышал, что творится в ночь с 1 на 2 ноября? Нечисть разная рыщет, а организаторы её соберут в одном месте на карнавал. Закапывай свои страхи поглубже, готовь самый яркий наряд и являйся на буйное гулянье. Здесь славянская жуть пляшет в обнимку с заморским монстром. Где Баба Яга и Водяной водят хороводы с Бэтменом и Джокером, Русалку носит на Руках Супермен, а Халк пытается силами померяться с тремя богатырями. 1 ноября. Космонавт. Душа точно уйдет в пятки.