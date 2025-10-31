Blast x Unity Halloween
улица Некрасова, 3-5
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Завершение:
от 700₽ до 1700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Заклинания музыки, огни и дым проведут тебя через лабиринт хэллоуинских ритуалов до самого рассвета. LINE UP: s unique / dj lim / lil bryan / lillizka / vilka fc
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