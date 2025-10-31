Аномалия 3110 — это два разных пространства и два формата: electro/ebm в лобби и techno в клубе. Надевай хэллоуинские костюмы и ныряй в аномалию. club / techno: Sofia Rodina Igor Starshinov Negative Datura Neinshanz Eidofey Bovitz B2B Erida Lhzvr lobby / electro/ ebm: Shakah Dead Moon Amplituda Superlative Strvrv Nlv Hobo Open Deck DJ FC/DC/18+