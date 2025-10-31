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Аномалия 3110

Ритмы
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

888₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Аномалия 3110 — это два разных пространства и два формата: electro/ebm в лобби и techno в клубе. Надевай хэллоуинские костюмы и ныряй в аномалию. club / techno: Sofia Rodina Igor Starshinov Negative Datura Neinshanz Eidofey Bovitz B2B Erida Lhzvr lobby / electro/ ebm: Shakah Dead Moon Amplituda Superlative Strvrv Nlv Hobo Open Deck DJ FC/DC/18+

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