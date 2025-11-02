В самую таинственную ночь года, когда грань между мирами истончается, а тыквы зажигаются огнями, тебя ждут магические танцы под пульс мистической музыки, где тени оживают, а воздух наполнен волшебством. Вечеринка, где каждый уголок наполняет атмосфера загадок и мистики, а каждый закоулок таит в себе тайны старинного праздника, окутывающего с головой! Звуковая палитра порадует любителей самых разных стилей: от ярких афро-ритмов до глубоких и динамичных звучаний tech, indie и melodic. Будут звучать самые горячие треки! Музыка, которая заставит двигаться и не отпустит до самого утра! Декорации, танцпол в большом зале с красивым баром, а на сцене: 21:00 Sasha Shik 21:45 Samurai& Afrodita 22:30 Piaola 23:15 Krutoy 00:00 N.Ruby 00:45 Lisa Marty 01:30 Turuk 02:15 Egorov 03:00 Rubo 03:45 Istomina 04:30 Be.Gas 05:15 La Flame Во втором закрытом зале будет караоке для всех желающих. Дресс-код: вечерний, клубный, кэжуал; в спортивной одежде нельзя, стильные кроссовки без логотипа — можно. Образ в стиле Halloween приветствуется, но не обязателен.