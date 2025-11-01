Если осмелишься войти — назад пути не будет. Добро пожаловать в Вампирскую Сагу. Что тебя ждёт: — шоу-показ и иммерсивный театр, где ты станешь частью легенды — мистические декорации и жуткие фотолокации — профессиональный грим для создания образа Line up: 21:00 Indira 22:00 Меха 23:00 Komissarova & Elina Bless 00:00 Colin rouge 01:00-02:00 Ali 03:00 Venera Veyron 04:00 July 05:00 Nadya more