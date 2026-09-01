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Орган в планетарии: Хэллоуин

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Уникальный концерт с программой, состоящей из музыкальных мистификаций, который прольёт свет на загадочные истории создания всеми известных произведений и их настоящих авторов. Орган, рояль, скрипка, виолончель и музыка с таинственной историей создания. Самый большой планетарий в мире с 37-метровым куполом отправит тебя в прекрасное путешествие вглубь Вселенной под звуки живого органа. Нет наиболее подходящего места, чем бескрайний космос, таящий в себе неизведанное, чтобы насладиться вечной классикой в этот удивительный день. Для гостей приготовлены настоящие музыкальные сюрпризы и приветствуется перевоплощение в костюмы.

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