Уникальный концерт с программой, состоящей из музыкальных мистификаций, который прольёт свет на загадочные истории создания всеми известных произведений и их настоящих авторов. Орган, рояль, скрипка, виолончель и музыка с таинственной историей создания. Самый большой планетарий в мире с 37-метровым куполом отправит тебя в прекрасное путешествие вглубь Вселенной под звуки живого органа. Нет наиболее подходящего места, чем бескрайний космос, таящий в себе неизведанное, чтобы насладиться вечной классикой в этот удивительный день. Для гостей приготовлены настоящие музыкальные сюрпризы и приветствуется перевоплощение в костюмы.