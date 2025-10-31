Хэллоуин: музыка культовых хорроров
Сообщество, набережная Адмиралтейского канала, 2И
Начало:
Завершение:
250₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Музыкальный клуб в «Сообществе» (Новая Голландия) отмечает Хэллоуин прослушиванием саундтреков к культовым фильмам ужасов. Драматичные оркестровки голливудской классики и экзотический лаунж итальянских джалло, утончённый европейский артхаус и трэш-хоррор эпохи VHS, данжн-синт по мотивам Гоголя и вдохновлённый Дзюндзи Ито синтвейв — обо всём этом расскажет и даст послушать автор телеграм-канала о странной музыке "What's That Noise?" Леонид Кравченко.
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