Музыкальный клуб в «Сообществе» (Новая Голландия) отмечает Хэллоуин прослушиванием саундтреков к культовым фильмам ужасов. Драматичные оркестровки голливудской классики и экзотический лаунж итальянских джалло, утончённый европейский артхаус и трэш-хоррор эпохи VHS, данжн-синт по мотивам Гоголя и вдохновлённый Дзюндзи Ито синтвейв — обо всём этом расскажет и даст послушать автор телеграм-канала о странной музыке "What's That Noise?" Леонид Кравченко.