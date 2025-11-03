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ООО «Ужас» X Zombie Day

VNVNC
Конюшенная площадь, 2В

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Представь подземную организацию, которая веками контролирует баланс между нашим миром и миром кошмаров. Эта организация носит название ООО «УЖАС»: Управление Жутких Аномальных Сил. Каждый Хэллоуин ООО «УЖАС» проводит жуткие ритуалы, воплощая наяву сюжеты хоррор фильмов, чтобы удержать древнее зло под контролем. 3 ноября то, что таится в засекреченных лабораториях, откроется. Ваша задача – пережить всю ночь. система охлаждения трещит по швам, аварийная сигнализация воет... Эвакуироваться поздно… Подпишись на ТГ-канал клуба, покажи кассиру и получи бесплатный коктейль FC/DC 18+ С собой оригиналы документов удостоверяющие личность.

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