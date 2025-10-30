Леденящая кровь живопись маслом
Тучков переулок, 11/5
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Завершение:
3100₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Еда
Про событие
На арт-вечеринке по живописи маслом за бокалом вина ты сможешь написать картину, посвящённую Хэллоуину. Если придёшь в тематическом костюме, получишь скидку:)
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