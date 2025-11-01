Necrovision: Hallooween
Конюшенная пл., 2в
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от 800₽ до 2000₽
Возраст 18+
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Японские кошмары вырываются на свободу в самую мистическую ночь года. Эстетика японского ужаса и фольклора, кинематографичные декорации, грим, фото-зоны и аудио-визуальное шоу ждут тебя! LineUp: Vsn7 Fatal -M Blvck Cvrnvge Eqwillus Future Fire Teaching In Trips Corpse Poison Wings SqwaD - Mvriv, DeejayNosex, Reian
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