Японские кошмары вырываются на свободу в самую мистическую ночь года. Эстетика японского ужаса и фольклора, кинематографичные декорации, грим, фото-зоны и аудио-визуальное шоу ждут тебя! LineUp: Vsn7 Fatal -M Blvck Cvrnvge Eqwillus Future Fire Teaching In Trips Corpse Poison Wings SqwaD - Mvriv, DeejayNosex, Reian