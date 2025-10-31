Halloween Evening
Горизонты, наб. реки Фонтанки 59, лит Б, 6 этаж
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
Атмосферный вечер на крыше в стиле Хеллоуина. В этот вечер звучит музыка 2000-х — десятилетия, которое дарило настоящие хиты. DJ создаст настроение, в котором легко забыть о времени: любимые треки, узнаваемые с первых секунд, и ритмы, от которых невозможно устоять. Бери самых близких, бронируй стол по телефону или на сайте и наслаждайся. Количество мест ограничено При бронировании от 6 персон — в чек будет включён сервисный сбор 10%
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