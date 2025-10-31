Halloween Party By Milli
Лиговский 43-45Д
Начало:
Завершение:
от 429₽ до 599₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Тебя ждёт диджей-сет от лучшего диджея SOMER и выступления лучших МС Санкт-Петербурга. Каждый из команды будет одет в тематическую одежду, также как и гости! В лайнапе: MILLI / Somer / Свага / k1rixxx
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