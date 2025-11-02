DAY TIME — 14:00–15:30 Хиты всех времён и народов: поп, диско, r&b, хип-хоп, поп-рок. Главная муза — Queen Бритни. Будет ностальгично, энергично и по-настоящему весело — как MTV в 2000-х! DARK TIME — 15:30–17:00 Готовься к переходу на тёмную сторону. Начнётся всё с классических хэллоуинских треков. Darkwave, Witch house, gothic rock. 17:00-19:00 Techno, Electro — мощные ритмы для тех, кто любит потяжелее. Темнота, свет, музыка — и ни капли алкоголя. Чего ожидать ещё? — Гримёрка со «страшно красивым» гримом и глитер баром; — Подарки за лучшие костюмы; — Зона таро и натальных раскладов. Хэллоуин-дресс-код. Наряжайся в героинь и героев прошлого и настоящего — от поп-див до рок-звёзд.