Хэллоуин для опоздавших
Садовая улица, 62
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Бесплатно
Возраст 16+
Вечеринки
Про событие
Camper Bistro устроит вечеринку в стиле мексиканского дня мёртвых. Dia de los Muertos — с диджей-сетом, бирпонгом, костюмами и праздничным декором. Пространство украсят бархатцами, гирляндами и яркими элементами мексиканского праздника, где соединяются жизнь, память и радость.
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