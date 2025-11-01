Camper Bistro устроит вечеринку в стиле мексиканского дня мёртвых. Dia de los Muertos — с диджей-сетом, бирпонгом, костюмами и праздничным декором. Пространство украсят бархатцами, гирляндами и яркими элементами мексиканского праздника, где соединяются жизнь, память и радость.