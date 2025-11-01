Слышишь? Из тёмных коридоров старинного особняка доносятся звуки шагов. За тяжёлой тканью мрачных проходов мерцает приглушённый свет. А тусклые свечи указывают дорогу в далёкий зал в конце анфилады… Не пугайся — готовят для тебя программу на Halloween! В особняке тебя ждут лекции и кинопоказы, а бар порадует особым меню. Ждут тебя, чтобы вместе окунуться в таинственную и мрачную атмосферу этого жуткого праздника. О фильме: Действие развивается в европейской деревушке XIX века. Главного героя – молодого человека Виктора – силы тьмы утаскивают в преисподнюю и женят там на таинственном Трупе Невесты, в то время как его настоящая невеста Виктория ожидает своего жениха в мире живых. Несмотря на то, что проживание в Царстве мёртвых оказывается много интересней, чем его привычный викторианский образ жизни, Виктор понимает, что свою единственную любовь он не променяет ни на что ни в одном из альтернативных миров… Фильм демонстрируется в дубляже.