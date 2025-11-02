Бал-маскарад в честь Дня Рождения Славы Фактора, где барокко встретится с битом, а история — с безумием современной ночной культуры. Это путешествие в альтернативную реальность, где Пётр I празднует Хэллоуин. Дресс-код: «Петровский дэд-стиль». От аристократичных камзолов и пышных платьев с корсетами до образов придворных шутов, мушкетёров и загадочных масок. Чем смелее и стилизованнее — тем лучше. LIVE-лайнап: 3XL PRO / Ripchansky / SPB BOYS / Юля Мак / Partymaker Stef / ГУСЬ & ФАКТОР / Игорь Латышко / ЧАК БРО / MARKO TWIX & BODGI / ALLABELL / SELENA / Personag MARZ / Mr. NUTS (Saxophone) / Енисейский / Александр Пахмутов / Накада / Анастасия Бубнова & СИРЕНЫ / Татьяна Бондаренко Танцевальная поддержка: REFLECTION DANCE STUDIO За вертушками: Florida Deluxe & Rostov Количество мест на борту фрегата ограничено.