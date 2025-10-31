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Silent Hill Party
Транспортный Переулок 10А
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Как только ты входишь в туман, реальность начинает растворяться, и остаётся лишь эхо твоей вины, шепчущее тебе вслед по пустым улицам Silent Hill. В эту ночь ты окажешься в месте, куда никто не хотел бы попасть наяву — в городе, где туман скрывает больше, чем кажется, и за каждым углом может ждать тот, кого ты не хотел бы увидеть снова. program: dj sets (electro pop, pop, dnb, techno vibes) interactive zones horror perf tattoo zone beerpong diy zone horror room — для максимального погружения, для самых смелых. Silent Hill не отпускает. Он видит тебя. Он знает тебя. И помнит всё, что ты пытался забыть. Билеты: 1000р — с репостом афиши мероприятия https://vk.com/wall-105229893_7672 1200р — без репоста афиши Стоимость будет повышаться ближе к дате мероприятия.
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