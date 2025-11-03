TYT PARTY, SPECTRUM & 3D представляют Священный акт вознесения душ и погребения тел на танцполе всех грешников... Какая она — жизнь после смерти? Ты наконец узнаешь, что таит в себе царство усопших, как же выглядит загробный мир. Спойлер: будет ярко, праздно, незабываемо и до ужаса красиво! В некрополе «Космонавт» откроют двери для гостей потустороннего мира, уже по традиции предлагая все радости того света: — Бесплатная фотобудка и Хранители Наследия (многочисленные фотографы) — Несколько тематических локаций прямо на площадке — Эксклюзивное меню на баре для полноценного отпевания — И конечно, обновлённый line-up с лучшими диджеями царства и новыми именами небесной сцены. В эту ночь Петербург погрузится во тьму, а вот воскресится ли — решать лишь тебе.