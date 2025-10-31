Хэллоуинская вечеринка с коктейлями и фильмом: мистический фуршет, авторские напитки, роспись шопперов и культовая «Семейка Аддамс» в уютной атмосфере студии. Приходи в костюмах, лови вдохновение и проводи самую загадочную ночь года в компании искусства, творчества и хороших людей Стоимость уточняй по кнопке «пройти регистрацию».