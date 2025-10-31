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Halloween Look Lab

My Hygge Place
Английский проспект, д. 24

Начало:

Завершение:

4700₽
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное
Мастер-классы
Еда

Про событие

Хэллоуинская вечеринка с коктейлями и фильмом: мистический фуршет, авторские напитки, роспись шопперов и культовая «Семейка Аддамс» в уютной атмосфере студии. Приходи в костюмах, лови вдохновение и проводи самую загадочную ночь года в компании искусства, творчества и хороших людей Стоимость уточняй по кнопке «пройти регистрацию».

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