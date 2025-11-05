Мэри Шелли: жизнь как готический роман
Библиотечный центр общения «Современник», Заневский проспект, 32
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Бесплатно
Возраст 18+
Про событие
Дочь философа и бунтарки, жена английского романтика, основоположница жанра научной фантастики. Какой была жизнь девушки, которая в 18 лет придумала одного из величайших монстров современности? Узнаешь на лекции. Лектор — Думчева Арина, культуролог.
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