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Halloween

Project
Садовая улица, 12

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Бесплатно
Возраст 18+
Спектакли
Вечеринки
Еда

Про событие

Клуб «Project» откроет двери в мир, где время остановилось, а вечность принадлежит лишь избранным. Тебя ждёт: - шоу-показ и иммерсивный театр; - мистические декорации и жуткие фотолокации; - профессиональный грим для создания образа. Line up: 21:00 Indira 22:00 Меха 23:00 Komissarova & Elina Bless 00:00 Colin rouge 01:00-02:00 Ali 03:00 Venera Veyron 04:00 July 05:00 Nadya more

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