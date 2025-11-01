Клуб «Project» откроет двери в мир, где время остановилось, а вечность принадлежит лишь избранным. Тебя ждёт: - шоу-показ и иммерсивный театр; - мистические декорации и жуткие фотолокации; - профессиональный грим для создания образа. Line up: 21:00 Indira 22:00 Меха 23:00 Komissarova & Elina Bless 00:00 Colin rouge 01:00-02:00 Ali 03:00 Venera Veyron 04:00 July 05:00 Nadya more