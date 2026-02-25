«Я тебе такое покажу!»: свидания, раскрывающие твой мир

Расскажи о себе языком концертов, мастер-классов и вечеринок.

Что будет в статье:

Есть штуки, помогающие чувствовать себя — собой. Фильмы, которые ты разобрал на цитаты, песни, от которых каждый раз что-то тянет в груди, маленькие странные удовольствия в духе «трогать глину», «нюхать новые книги» или «гулять в сумерках». И когда рядом интересный человек, хочется показать ему всё это: мол, смотри, драгоценное.

Но немного страшно, что не оценят, ага?

Не волнуйся: для этой цели подобрали события, где твои любимые вещи будут делать такие же увлечённые люди. Смело приводи своего человека на свидание: критика и скепсис не пройдут!

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