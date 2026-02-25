«Я тебе такое покажу!»: свидания, раскрывающие твой мир

Есть штуки, помогающие чувствовать себя — собой. Фильмы, которые ты разобрал на цитаты, песни, от которых каждый раз что-то тянет в груди, маленькие странные удовольствия в духе «трогать глину», «нюхать новые книги» или «гулять в сумерках». И когда рядом интересный человек, хочется показать ему всё это: мол, смотри, драгоценное.
Но немного страшно, что не оценят, ага?
Не волнуйся: для этой цели подобрали события, где твои любимые вещи будут делать такие же увлечённые люди. Смело приводи своего человека на свидание: критика и скепсис не пройдут!
Москва
Погрузись в мир тайн, интриг и острых ощущений — где волшебство Хогвартса сменяется в грандиозную Галактическую баталию. Клуб собирает тех, кто любит разгадывать загадки, играть на эмоциях и прокачив...
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Февральский обряд. Пламенная коляда, бросающая вызов властвующей зиме. Призовут весну в самой шумной и самобытной манере. Лайнап будет соткан из 4х разных фолк-жанров: — дурманящего транса сибирского...
На воркшопе распечатают карточки и вышьют на них простые узоры — особенно эффектно будут смотреться цветные нитки на чёрно-белых фотографиях (время поднимать архивы), а после будут смотреть документал...
Место для разговоров по душам в большом городе. Нескучные истории, классные комп...
1500₽
Санкт-Петербург
Старинная фотолаборатория в сердце петербурга, где есть только вы, свет форматна...
5000₽
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Бесплатно
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Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.m...
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Line up на 2 зала: Cult Gringel Dj H4SE // ZERSTOR Dj Alex Glass Dj Riman Dj Katarina Fisher Dj Rinzer Dj Shizophazia Рекомендованный дресс код: Silver and Black Chains and Leather Вход — 600 по пре...
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от 1500₽
Команда Music Hall Production приглашает тебя на свой первый эпизод Serial в 202...
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от 0₽
Екатеринбург
Wanna more whimsy? Wanna more belly laughs? Импров is absolute cinema & fun: актёры прямо на сцене делают свой leap of faith на твоих глазах и только там узнают, что они будут играть. Именно ты, зр...
Быть в этот вечер творцом и поймать ощущение зимнего уюта: мягкий свет свечей, а...
2500₽
Самое масштабное сражение домашних пивоваров на Урале. Три десятка участников со...
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Пой, живи, люби. Споёшь самые душевные хиты вместе с «Хор Мажор». Громко, смело,...
Бесплатно
Просмотр спектакля Анны Терезы Де Кеерсмакер «Rosas danst Rosas». Из цикла встреч, посвященных современному танцу, с танцхудожницей Машей Козулиной. Современный танец — это, вообще, что? Будешь разби...
Новосибирск
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500₽
Ежегодный метал-фестиваль. На сцене: — Below the Sun [experimental / post-metal...
от 1000₽
Многие взрослые полагают, что сказки остаются в детстве — рассказанные на ночь, ...
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Что будет если соединить детективные истории и юмор? Новое шоу «Какие ваши док...
500₽
Казань
Курс Юлии Головановой и Павла Густова о том, как стать живым на сцене: чувствовать, откликаться, действовать честно и точно. Метод «первого касания» — это основа живой актёрской игры: умение мгновен...
Выставка предметного дизайна «Малые формы татарских мифов» Анна Рубан ? Your Yoo...
Бесплатно
Что будет, если добавить к классической литературе щедрую щепотку юмора? Шоу «Чт...
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Красноярск
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Встречай весну по-настоящему эмоционально. пагода Tengoku. Пока тепло Картины п...
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Хоровая вечеринка, где ты будешь смешивать песни и петь mash up под синтезатор. ...
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Горизонтальный концерт-погружение внутрь себя и обратно О чём это событие? Преж...
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Сочи
Насладиться природой и подружиться с лошадьми в окрестностях Сочи. Ты попадёшь...
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Открытый хоровой ивент для всех желающих петь. Без умений и вокальных навыков, г...
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