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«Я тебе такое покажу!»: свидания, раскрывающие твой мир

Расскажи о себе языком концертов, мастер-классов и вечеринок.

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Екатеринбург
  4. - Новосибирск
  5. - Казань
  6. - Красноярск
  7. - Нижний Новгород
  8. - Сочи
  9. - Кемерово

Есть штуки, помогающие чувствовать себя — собой. Фильмы, которые ты разобрал на цитаты, песни, от которых каждый раз что-то тянет в груди, маленькие странные удовольствия в духе «трогать глину», «нюхать новые книги» или «гулять в сумерках». И когда рядом интересный человек, хочется показать ему всё это: мол, смотри, драгоценное.

Но немного страшно, что не оценят, ага?

Не волнуйся: для этой цели подобрали события, где твои любимые вещи будут делать такие же увлечённые люди. Смело приводи своего человека на свидание: критика и скепсис не пройдут!

Москва

по подписке
«Мафия» в Хогвартсе
«Мафия» в Хогвартсе

Погрузись в мир тайн, интриг и острых ощущений — где волшебство Хогвартса сменяется в грандиозную Галактическую баталию. Клуб собирает тех, кто любит разгадывать загадки, играть на эмоциях и прокачив...

Жили-Были. Школа русской сказки
Жили-Были. Школа русской сказки

Сюжет выставки построен вокруг известной присказки: «Сказка - ложь, да в ней нам...

до
Винзавод

от 600₽

Групповое занятие по игре на ханге
Групповое занятие по игре на ханге

Занятие, на котором ты освоишь звукоизвлечение на ханге, правильную постановку р...

до
Киевская улица, дом 24 (слева от подъезда 7)

1500₽

по подписке
День открытых дверей в Теннисном клубе
День открытых дверей в Теннисном клубе

Приглашаются все, кто любит играть в теннис, интересуется этой игрой и хотел бы присоединиться к комьюнити. Это возможность принять участие в бесплатной тренировке, для новичков —сделать первые шаги ...

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

120 минут весёлых упражнений – и ты уйдёшь с ощущением лёгкости и желанием прояв...

ул. С. Радонежского, 15-17с28, левый вход, 2 этаж

990₽

по подписке
Типа я
Типа я

Премьера спектакля по дебютной повести Ислама Ханипаева, написанной от лица восьмилетнего мальчика Артура, живущего в Махачкале. «Типа я» — спектакль-комикс, точно передающий внутренний мир ребёнка. ...

по подписке
Тёмная сторона фестиваля Сумятица
Тёмная сторона фестиваля Сумятица

Февральский обряд. Пламенная коляда, бросающая вызов властвующей зиме. Призовут весну в самой шумной и самобытной манере. Лайнап будет соткан из 4х разных фолк-жанров: — дурманящего транса сибирского...

по подписке
Смотрим кино и вышиваем на фото
Смотрим кино и вышиваем на фото

На воркшопе распечатают карточки и вышьют на них простые узоры — особенно эффектно будут смотреться цветные нитки на чёрно-белых фотографиях (время поднимать архивы), а после будут смотреть документал...

Историчка. Мои любимые одержимости
Историчка. Мои любимые одержимости

Место для разговоров по душам в большом городе. Нескучные истории, классные комп...

Уточнять у организатора

1500₽

Санкт-Петербург

Свидание, которое останется на стекле
Свидание, которое останется на стекле

Старинная фотолаборатория в сердце петербурга, где есть только вы, свет форматна...

до
Суворовский проспект, 65

5000₽

Кинопоказ «Тёмный рыцарь»
Кинопоказ «Тёмный рыцарь»

Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. О фильме: Бэтм...

We want more

Бесплатно

по подписке
Shelter
Shelter

Спрятаться от шума дней. На несколько часов обрести укрытие, где уютно и тепло. Обрести shelter. На сцене бара «Мачты» — фестиваль из трёх инди-групп: лирические «Нежный Призрак», шумные mint tea и д...

Шрек Disco
Шрек Disco

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.m...

Zoccolo 2.0

2300₽

по подписке
Funeral Room
Funeral Room

Line up на 2 зала: Cult Gringel Dj H4SE // ZERSTOR Dj Alex Glass Dj Riman Dj Katarina Fisher Dj Rinzer Dj Shizophazia Рекомендованный дресс код: Silver and Black Chains and Leather Вход — 600 по пре...

Артеррия
Артеррия

Фестиваль творческих практик. Здесь вечные танец, театр, практики себя, которые ...

Пароход, пр. Стачек, 72, ДК Газа, правое крыло

от 1500₽

Вечеринка Любителей Винила (Vinyl Lovers)
Вечеринка Любителей Винила (Vinyl Lovers)

Команда Music Hall Production приглашает тебя на свой первый эпизод Serial в 202...

АТС

1000₽

День рождения «Заповедника»
День рождения «Заповедника»

Тебя ждёт несколько крутейших мероприятий в честь десятилетия сидродельни: киноп...

Баланс Белого

от 0₽

по подписке
Полеты музыкальных откровений. Anton Ryazanov Project
Полеты музыкальных откровений. Anton Ryazanov Project

Антон Рязанов возвращается с новым проектом. В формате маленького лампового концерта, в гармонии пространства, времени. Погружайся в эту тайну. Размышления о вечерних сумерках, мрачные сны, звериные ...

Екатеринбург

по подписке
Шоу импровизации на английском языке
Шоу импровизации на английском языке

Wanna more whimsy? Wanna more belly laughs? Импров is absolute cinema & fun: актёры прямо на сцене делают свой leap of faith на твоих глазах и только там узнают, что они будут играть. Именно ты, зр...

Теплый вечер при свечах. Чайная пара
Теплый вечер при свечах. Чайная пара

Быть в этот вечер творцом и поймать ощущение зимнего уюта: мягкий свет свечей, а...

Гончарная мастерская Radi Boho, Проспект Ленина, 97а, оф.422

2500₽

VIII Фестиваль Домашнего Пива
VIII Фестиваль Домашнего Пива

Самое масштабное сражение домашних пивоваров на Урале. Три десятка участников со...

Свобода Концерт Холл

3700₽

Хор Мажор
Хор Мажор

Пой, живи, люби. Споёшь самые душевные хиты вместе с «Хор Мажор». Громко, смело,...

Главный, улица Боевых Дружин, 20

Бесплатно

по подписке
«Фламандский стиль» — современный танец Бельгии
«Фламандский стиль» — современный танец Бельгии

Просмотр спектакля Анны Терезы Де Кеерсмакер «Rosas danst Rosas». Из цикла встреч, посвященных современному танцу, с танцхудожницей Машей Козулиной. Современный танец — это, вообще, что? Будешь разби...

по подписке
«Молчание ягнят»: метафизика страха
«Молчание ягнят»: метафизика страха

Лекция + просмотр фильма. Философское прочтение фильма Джонатана Демми как притчи о страхе, который не кричит, а смотрит. Страх здесь лишён формы внезапного ужаса: он разворачивается как структура, к...

Новосибирск

Город+я
Город+я

Выставка о городах и наших отношениях с ними. Есть города, в которых мы родились...

до
Арт Ель

Бесплатно

Книжный клуб среди искусства
Книжный клуб среди искусства

В этом клубе будут читать нон-фикшн и художественную прозу о художниках и целых ...

Центр культуры «ЦК19»

500₽

Похоронный рок Vol. XII
Похоронный рок Vol. XII

Ежегодный метал-фестиваль. На сцене: — Below the Sun [experimental / post-metal...

Лофт-парк «Подземка»

от 1000₽

Сказки взрослого меня
Сказки взрослого меня

Многие взрослые полагают, что сказки остаются в детстве — рассказанные на ночь, ...

Арт-резиденция Юность, пр. Строителей 21, Фотостудия (второй этаж, левое крыло)

800₽

Детективное шоу «Какие ваши доказательства?»
Детективное шоу «Какие ваши доказательства?»

Что будет если соединить детективные истории и юмор? Новое шоу «Какие ваши док...

Standup room

500₽

Казань

по подписке
Первое касание
Первое касание

Курс Юлии Головановой и Павла Густова о том, как стать живым на сцене: чувствовать, откликаться, действовать честно и точно. Метод «первого касания» — это основа живой актёрской игры: умение мгновен...

Малые формы татарских мифов
Малые формы татарских мифов

Выставка предметного дизайна «Малые формы татарских мифов» Анна Рубан ? Your Yoo...

до
Your Yool, Профсоюзная улица, 22

Бесплатно

Что хотел сказать автор?
Что хотел сказать автор?

Что будет, если добавить к классической литературе щедрую щепотку юмора? Шоу «Чт...

Comedy Crew

400₽

Красноярск

Арткрафт
Арткрафт

Маркет локальных брендов. Что тебя ждёт: — пекарня с кофе и выпечкой — зона выс...

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по
улица Ломоносова, 50/1

Бесплатно

Мартовский кот
Мартовский кот

Встречай весну по-настоящему эмоционально. пагода Tengoku. Пока тепло Картины п...

Дело не в тебе, улица Кирова, 19

от 400₽

Sounds Like
Sounds Like

Sounds like — «live-подкаст», где соединяют живое исполнение с последующим разго...

Новая художественная школа им. А.Г. Поздеева, проспект Мира, 115Ас1

600₽

Нижний Новгород

Чайные бесцеремонности
Чайные бесцеремонности

Это не просто дегустация чая — это увлекательное путешествие по страницам истори...

Заповедные Кварталы

2300₽

Споём хором
Споём хором

Хоровая вечеринка, где ты будешь смешивать песни и петь mash up под синтезатор. ...

Кинофактура

от 2000₽

nagasaki
nagasaki

Плотный шугейз из города на Неве. Подстрахуют гостей: федортолстой ПРИЧАЛЫ И ПР...

Tago Mago

от 400₽

Хрустальная Мистерия
Хрустальная Мистерия

Горизонтальный концерт-погружение внутрь себя и обратно О чём это событие? Преж...

Мирайя, Алексеевская улица, 41

от 1600₽

Сочи

Конная прогулка по Тисо-самшитовой роще
Конная прогулка по Тисо-самшитовой роще

Насладиться природой и подружиться с лошадьми в окрестностях Сочи. Ты попадёшь...

до
Уточнить у организатора

3200₽

ПерепойКА
ПерепойКА

Хоровая Антистресс Вечеринка! Тебя приглашают петь любимые песни в компании люде...

ДК Сочи, улица Гагарина, 51

980₽

Город грехов
Город грехов

Иммерсивная арт-хаус постановка воплощает настоящую драму внутренней борьбы и ко...

Театр Анны Волковой, Навагинская улица, 9

2000₽

Перемотка
Перемотка

Зимний концерт уральских романтиков в Сочи. Презентация нового сингла и все ожид...

Треугольник

1500₽

Кемерово

Тень
Тень

Герой спектакля — Учёный Христиан-Теодор — оказывается в стране, где привычные с...

Театр кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара, Весенняя улица, 18

от 500₽

Хит Хор
Хит Хор

Открытый хоровой ивент для всех желающих петь. Без умений и вокальных навыков, г...

Наследие, Октябрьский проспект, 28

800₽

Трендовые вазы
Трендовые вазы

Творческий мастер-класс: яркие вазы с лимонами или сердечками на выбор. Все мат...

Stories

2500₽

Арт-вечеринка в стиле Бриджертонов
Арт-вечеринка в стиле Бриджертонов

Повтор вечеринки для поклонниц винтажа, вееров, корсетов и чудесного вайба дебют...

Stories

от 2000₽

Я очень даже есть
Я очень даже есть

Моноспектакль по мемуарам и письмам А.Н. Вертинского. «Я очень даже есть» — это...

Литера, Советский проспект, 40

500₽

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Екатеринбург
  4. Новосибирск
  5. Казань
  6. Красноярск
  7. Нижний Новгород
  8. Сочи
  9. Кемерово

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