Возраст 18+
Про событие
Место для разговоров по душам в большом городе. Нескучные истории, классные компании, приятные вечера и правильное настроение. Тема: «Мои любимые одержимости» Салат и стейк, классные люди, интересные мысли, глубокие разговоры, зимовка в Азии, натуральный лен — эти и и другие одержимости выйдут на передний план на историчке у камина. Где: 10 минут от м. Новослободская, 5 минуты от сада Эрмитаж Более подробную информацию можно уточнить у организатора: https://t.me/+jwo4qpK8Zm02ODU6 Обязательна регистрация.
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