ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Похоронный рок Vol. XII

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Ежегодный метал-фестиваль. На сцене: — Below the Sun [experimental / post-metal / sludge doom, г. Красноярск] Пережив нелегкий предыдущий год из потерь, красноярские сверхновые звёзды нашли в себе силы не погаснуть и разгореться вновь ярче всех звезд и галактик. Энергия тёмных и светлых материй, преломлённая в лучи мирозданий объединённого сознания всех участников обновлённого коллектива, явит знакомые музыкальные текстуры, разбавленные пережитым опытом и не только. При поддержке: — Birth of the Monolith [blackened post-metal / sludge, г. Кемерово] Монументальность пост-метала и сладжа, выталкивающая слушателя за пределы сознания. Плотная стена звука, сменяющаяся эмбиентными вставками между композициями. Оккультная месса от кемеровского коллектива свершится на Похоронном Роке снова спустя ровно год в прежнем составе и обновлённой программой. — Serial Liars [post-suicidal black metal, г. Новосибирск] Иногда они возвращаются... Пережив в очередной раз затяжную кому и укомплектовав снова состав — вся экспрессия возвращается к тебе со старыми и новыми хитами, что станут лебединой песнью коллектива. — Voice of the Voiceless [sludge / doom metal / dsbm, г. Новосибирск] Вязкий тягучий сладж-дум, местами наступающий в ДСБМ, но самую малость, оставляя на выходе отличную думовую атмосферу, что сгущается целиком и полностью. Коллектив, состоящий как из свежей молодой крови, так и из умудренных опытом музыкантов, что предстанут перед тобой в неожиданных ипостасях

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Вечеринка с группой Элли Блэк
Вечеринка с группой Элли Блэк

600₽

Neverlove
Neverlove

от 1800₽

Pitbull
Pitbull

600₽

Октобер фест (Oktoberfest)
Октобер фест (Oktoberfest)

от 1900₽

Rock privet
Rock privet

от 3300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста