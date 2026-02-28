Ежегодный метал-фестиваль. На сцене: — Below the Sun [experimental / post-metal / sludge doom, г. Красноярск] Пережив нелегкий предыдущий год из потерь, красноярские сверхновые звёзды нашли в себе силы не погаснуть и разгореться вновь ярче всех звезд и галактик. Энергия тёмных и светлых материй, преломлённая в лучи мирозданий объединённого сознания всех участников обновлённого коллектива, явит знакомые музыкальные текстуры, разбавленные пережитым опытом и не только. При поддержке: — Birth of the Monolith [blackened post-metal / sludge, г. Кемерово] Монументальность пост-метала и сладжа, выталкивающая слушателя за пределы сознания. Плотная стена звука, сменяющаяся эмбиентными вставками между композициями. Оккультная месса от кемеровского коллектива свершится на Похоронном Роке снова спустя ровно год в прежнем составе и обновлённой программой. — Serial Liars [post-suicidal black metal, г. Новосибирск] Иногда они возвращаются... Пережив в очередной раз затяжную кому и укомплектовав снова состав — вся экспрессия возвращается к тебе со старыми и новыми хитами, что станут лебединой песнью коллектива. — Voice of the Voiceless [sludge / doom metal / dsbm, г. Новосибирск] Вязкий тягучий сладж-дум, местами наступающий в ДСБМ, но самую малость, оставляя на выходе отличную думовую атмосферу, что сгущается целиком и полностью. Коллектив, состоящий как из свежей молодой крови, так и из умудренных опытом музыкантов, что предстанут перед тобой в неожиданных ипостасях