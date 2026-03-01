Повтор вечеринки для поклонниц винтажа, вееров, корсетов и чудесного вайба дебютанток и сериала «Бриджертоны». Что будет: —Тематическое оформление студии в винтажном стиле, фотозона, декор и реквизит — Мини-фотосессия для каждой участницы (10 фото в ретуши и обработке) — На мероприятии будет киноэксперт Виктория Чумакова — Квиз по сериалу с подарочками — Творческий мк, где ты задекорируешь винтажный подносик — Вкусняшки, фуршет, чай и бокал игристого — И кинопросмотр двух серий нового 4-го сезона Бриджертонов Для атмосферы можно прийти в одежде подходящей вайбу мероприятия. Но если тебе нечего надеть, то в гардеробе студии есть 5 корсетов, юбки, перчатки, украшения. Стоимость: 2500р, если с подругой — то по 2000р с человека Запись в тг @tata_guzenk