Funeral Room
улица Рубинштейна, 28Д
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от 600₽ до 800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Line up на 2 зала: Cult Gringel Dj H4SE // ZERSTOR Dj Alex Glass Dj Riman Dj Katarina Fisher Dj Rinzer Dj Shizophazia Рекомендованный дресс код: Silver and Black Chains and Leather Вход — 600 по предпродаже 800 в день мероприятия на входе. Для приобретения билета писать организатору в тг. Не забудь паспорт.
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