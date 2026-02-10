Line up на 2 зала: Cult Gringel Dj H4SE // ZERSTOR Dj Alex Glass Dj Riman Dj Katarina Fisher Dj Rinzer Dj Shizophazia Рекомендованный дресс код: Silver and Black Chains and Leather Вход — 600 по предпродаже 800 в день мероприятия на входе. Для приобретения билета писать организатору в тг. Не забудь паспорт.