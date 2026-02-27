Wanna more whimsy? Wanna more belly laughs? Импров is absolute cinema & fun: актёры прямо на сцене делают свой leap of faith на твоих глазах и только там узнают, что они будут играть. Именно ты, зритель, определишь для comedians, какой prompt они будут играть. Это как чат GPT или Nano Banana, только на сцене все придумывает человеческий мозг импровизаторов. Ты сможешь предложить импровизаторам подвести итоги года, поделиться своей историей дня Святого Филяя или попросить их стать Ларисой Долиной. Уровень английского зрителей А2+ и выше. Ты сможешь посмеяться, отдохнуть от бесконечного скроллинга (brain rotting) соцсетей, поддержать ребят и прокачать своё аудирование (Listening). Ребята могут точно показать, какие же настоящие дикие огурцы в английской комедии. Вход 300 р или рассказ о Вашем опыте вайбкодинга.