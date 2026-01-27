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Первое касание

Творческая лаборатория «Угол»
улица Парижской Коммуны, 25/39

Начало:

Завершение:

35000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Курс Юлии Головановой и Павла Густова о том, как стать живым на сцене: чувствовать, откликаться, действовать честно и точно. Метод «первого касания» — это основа живой актёрской игры: умение мгновенно откликаться на обстоятельства, партнёра и внутренние побуждения. Участники курса смогут действовать на сцене естественно, свободно и органично, доверяя импульсу тела и психики. 13 января состоится мастер-класс по актёрскому мастерству — встреча-знакомство для тех, кто хочет попробовать свои силы, но пока не уверен в покупке курса. Подробности: https://kaverafisha.ru/kazan/events/master-klass-po-akterskomu-masterstvu-309019 Курс для всех, кто хочет раскрыть эмоциональную смелость и выразительность. Преподаватели курса: Павел Густов — заслуженный артист РТ, актёр Казанского театра юного зрителя, педагог. Юлия Голованова — режиссёр, преподаватель актёрского мастерства, актрис. Что входит в стоимость? - 24 двухчасовых занятия по вторникам и четвергам с 19:00 до 21:00; - посещение мероприятий творческой лаборатории «Угол» на протяжении всего обучения для студентов курса бесплатно; - спектакль, в котором ты сыграешь на сцене творческой лаборатории «Угол»; - сертификат о прохождении курса; - фотографии с итогового показа спектакля. Более подробную информацию можно узнать на сайте — https://ugolkazan.ru/poduglom/firsttouch

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