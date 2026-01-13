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Мастер-класс по актёрскому мастерству

Творческая лаборатория «Угол»
улица Парижской Коммуны, 25/39

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе участники попробуют поиграть со словами, чтобы речь звучала живо и естественно! Что будешь делать? - Разминать тело и работаем с дыханием, чтобы освободить голос и снять лишние зажимы; - Освоишь упражнения на дикцию, темп, интонацию и чёткость речи; - Разберёшь с педагогом, как с помощью пауз, ударений и мелодики текста передавать нужный смысл; - Поработаешь с короткими текстами и репликами, научишься находить в них действие и настроение; - Попробуешь разные способы подачи одной и той же фразы — от нейтральной до сильно окрашенной. - Выполнишь парные упражнения на слушание и диалог, чтобы речь была естественной во взаимодействии с партнёром. Научишься свободнее владеть голосом, овладеешь базовыми навыками сценической речи и почувствуешь силы говорить выразительнее и убедительнее. Возьми сменную обувь или тёплые носки — в студии попросят разуться! Преподаватели курса: Павел Густов — заслуженный артист РТ, актёр Казанского театра юного зрителя, педагог. Юлия Голованова — режиссёр, преподаватель актёрского мастерства, актрис.

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