На воркшопе распечатают карточки и вышьют на них простые узоры — особенно эффектно будут смотреться цветные нитки на чёрно-белых фотографиях (время поднимать архивы), а после будут смотреть документальный фильм «В поисках Вивиан Майер». Этот фильм рассказывает о женщине, которая вела необычную двойную жизнь. Вивиан Майер (1926–2009) всю жизнь работала няней, однако после её смерти среди её вещей было обнаружено около ста тысяч фотографий, некоторые из которых являются настоящими шедеврами. Эта находка сделала Майер одной из величайших фотографов XX века. В стоимость участия включён депозит в размере 500 рублей на еду и напитки.