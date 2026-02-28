ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

VIII Фестиваль Домашнего Пива

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

3700₽
Возраст 18+
Фестивали
Еда

Про событие

Самое масштабное сражение домашних пивоваров на Урале. Три десятка участников со всей России приедут в Екатеринбург, чтобы представить на суд профи-Жюри и гостей Фестиваля свое творчество. Выбор Победителей пройдет в шести Номинациях, и одного Победителя выберут сами гости Фестиваля: три жетона-три голоса за того, чьи напитки больше всего понравятся. По билету гость получает: — фирменный бокал; — путеводитель (beer-лист), браслет; — три жетона для голосования за Лучшего пивовара; — два жетона для обмена Фестиваля; — и безлимитную дегустацию всех сортов. Фестиваль — дегустационный. Норма налива: 50-80 мл (в зависимости от сорта). Ожидается повышение цен.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Продолжая продолжать
Продолжая продолжать
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста