Самое масштабное сражение домашних пивоваров на Урале. Три десятка участников со всей России приедут в Екатеринбург, чтобы представить на суд профи-Жюри и гостей Фестиваля свое творчество. Выбор Победителей пройдет в шести Номинациях, и одного Победителя выберут сами гости Фестиваля: три жетона-три голоса за того, чьи напитки больше всего понравятся. По билету гость получает: — фирменный бокал; — путеводитель (beer-лист), браслет; — три жетона для голосования за Лучшего пивовара; — два жетона для обмена Фестиваля; — и безлимитную дегустацию всех сортов. Фестиваль — дегустационный. Норма налива: 50-80 мл (в зависимости от сорта). Ожидается повышение цен.