Тебя ждёт несколько крутейших мероприятий в честь десятилетия сидродельни: кинопоказ, квиз и презентация классных сидров. В 17 часов состоится показ их документального фильма «Заповедник», показывающий реальную жизнь Пушкиногорья и сидродельни. Вход свободный. В 19 часов стартует квиз, посвящённый сидру/пьянству/литературе/барной тематике. Стоимость квиза: 500 рублей с человека (напиток от «Заповедника» включён в стоимость). Запись на квиз осуществляется по предоплате. В 20 часов состоится дегустация и презентация классных сидров от ребят. Вход свободный.