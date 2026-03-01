День рождения «Заповедника»
Лиговский проспект 74
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от 0₽ до 500₽
Возраст 18+
Кино
Игры
Еда
Про событие
Тебя ждёт несколько крутейших мероприятий в честь десятилетия сидродельни: кинопоказ, квиз и презентация классных сидров. В 17 часов состоится показ их документального фильма «Заповедник», показывающий реальную жизнь Пушкиногорья и сидродельни. Вход свободный. В 19 часов стартует квиз, посвящённый сидру/пьянству/литературе/барной тематике. Стоимость квиза: 500 рублей с человека (напиток от «Заповедника» включён в стоимость). Запись на квиз осуществляется по предоплате. В 20 часов состоится дегустация и презентация классных сидров от ребят. Вход свободный.
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