Споём хором
Варварская улица, 32
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Завершение:
от 2000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Хоровая вечеринка, где ты будешь смешивать песни и петь mash up под синтезатор. Представляешь, здесь соединят в одну песню Женю Трофимова и Валерия Меладзе. В программе — Выступление хора 3.15 — Пение любимых песен в компании единомышленников под чутким руководством опытного хормейстера и команды проекта 3.15 — Никакого стеснения! Главное, желание отдохнуть и повеселиться — Немного полезной теории хорового пения, чтобы звучание было гармоничным — Мероприятие пройдёт в формате вечеринки-мастер-класса по хоровому пению Послушать LineUp: https://music.yandex.ru/users/bardinaalexbardina/playlists/1003?ref_id=F86C75B7-79D6-42CA-BE33-2BE44BB3265B&utm_medium=copy_link
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