Sounds like — «live-подкаст», где соединяют живое исполнение с последующим разговором-рефлексией. Не просто послушать, а вместе исследовать, какой опыт только что пережили. На этой встрече поговоришь: — Почему «качает»? Что происходит в мозге и теле, когда человек начинает непроизвольно двигаться в такт? — Как звучит и ощущается ритм в разных культурах? От африканских традиций, где танец и музыка — единый организм, до европейской концертной традиции, где публика обязана замереть и слушать молча — Ритм как манипуляция. Как с его помощью меняют состояние — от шаманских трансов до фитнес-треков в спортзале и техно