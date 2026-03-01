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Sounds Like

Новая художественная школа им. А.Г. Поздеева, проспект Мира, 115Ас1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Sounds like — «live-подкаст», где соединяют живое исполнение с последующим разговором-рефлексией.  Не просто послушать, а вместе исследовать, какой опыт только что пережили. На этой встрече поговоришь: — Почему «качает»? Что происходит в мозге и теле, когда человек начинает непроизвольно двигаться в такт? — Как звучит и ощущается ритм в разных культурах? От африканских традиций, где танец и музыка — единый организм, до европейской концертной традиции, где публика обязана замереть и слушать молча — Ритм как манипуляция. Как с его помощью меняют состояние — от шаманских трансов до фитнес-треков в спортзале и техно

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