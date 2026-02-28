Открытый хоровой ивент для всех желающих петь. Без умений и вокальных навыков, громко и без стеснения.
Будешь исполнять любимые песни вместе с вокалистами хора.
Здесь нет правил, только свобода быть самим собой!
Открытый хоровой ивент для всех желающих петь. Без умений и вокальных навыков, громко и без стеснения.
Будешь исполнять любимые песни вместе с вокалистами хора.
Здесь нет правил, только свобода быть самим собой!
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