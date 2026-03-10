Стендап-разбор литературы для тех, кто не хочет «рассказывать всему классу». Что будет, если к классике или мировым бестселлерам добавить щедрую щепотку юмора? На шоу «Что хотел сказать автор?» не ищут правильные ответы, а честно и дико смешно обсуждают книги, которые все знают, но мало кто понимает. Это формат, где комики разбирают сюжеты так, как обсуждали бы их с друзьями в баре — с иронией, подколами и живыми эмоциями. Читать книгу заранее не обязательно — всё расскажут (и покажут) на месте. Но если ты смотрел фильм, тебе будет ещё интереснее. 16 мая под прицел комического разбора попадёт Федор Достоевский — «Униженные и оскорблённые». Почему стоит прийти: — Новый взгляд: тот самый случай, когда про литературу говорят не занудно, а реально смешно. — Крафт и мексиканская кухня: топовый выбор медовухи, сидров и крафта. — Атмосфера. Сбор гостей за 30 минут. Приходи пораньше, чтобы успеть заказать ужин до того, как все откроют первую страницу. Юмор будет взрослым, а обсуждения — горячими. Приходи посмеяться над любимыми (и не очень) книгами в компании лучших комиков Казани.