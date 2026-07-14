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  1. Москва
  2. События

Групповое занятие по игре на ханге

Олимпийский проспект, 22

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Занятие, на котором ты освоишь звукоизвлечение на ханге, правильную постановку рук, первые ритмы и создашь собственные импровизации На занятии ты: — попробуешь разные инструменты — научишься игре на ханге и найдёшь свой стиль игры — получишь видео твоей игры на память — найдёшь единомышленников — попьёшь ароматный чай:)

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Комментарии

Аватар
Юлия
22 апреля, 14:55

Здравствуйте, хочу пойти завтра. Но я одна, а нужно покупать 2 билета минимум 😔

Аватар
Камила
30 апреля, 17:38

Юлия, вы уже сходили?

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