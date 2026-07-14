Возраст 12+
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Про событие
Занятие, на котором ты освоишь звукоизвлечение на ханге, правильную постановку рук, первые ритмы и создашь собственные импровизации На занятии ты: — попробуешь разные инструменты — научишься игре на ханге и найдёшь свой стиль игры — получишь видео твоей игры на память — найдёшь единомышленников — попьёшь ароматный чай:)
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