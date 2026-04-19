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Я очень даже есть

Литера, Советский проспект, 40

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Моноспектакль по мемуарам и письмам А.Н. Вертинского. «Я очень даже есть» — это высказывание про путь человека, про его отношения с эпохой и собственным дарованием. Единственная декорация спектакля — клетка: она — и детский горшок, и вагон поезда, и сцена кабаре, и граница внешней и внутренней свободы. Единственный герой — душа пожизненного «Пьероши», мечущаяся, нервная, движущаяся, но никогда не останавливающаяся. «Я очень даже есть» — предложение поразмышлять о том, какую цену ты готов заплатить за возможность быть услышанным. Режиссура и исполнение: Елизавета Брючко. Количество мест ограничено.

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