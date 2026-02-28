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Сказки взрослого меня

Арт-резиденция Юность, пр. Строителей 21, Фотостудия (второй этаж, левое крыло)

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Многие взрослые полагают, что сказки остаются в детстве — рассказанные на ночь, забытые и не имеющие отношения к реальной жизни. А вдруг это не так? Сказка может стать опорой, утешением, путеводной нитью и объяснением происходящего. Актёры плейбэк-театра «Эти люди» будут показывать твои истории, вспоминать сказки, и, быть может, тебе откроется волшебство повседневности.

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