Февральский обряд. Пламенная коляда, бросающая вызов властвующей зиме. Призовут весну в самой шумной и самобытной манере. Лайнап будет соткан из 4х разных фолк-жанров: — дурманящего транса сибирского шаманизма — обжигающих битов фолк-рэпа — эпического рёва фолк-панк-металла — безудержного драйва фолк-рейва Цена на билеты указана начальная и будет повышаться со временем.