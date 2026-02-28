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Типа я

музей-заповедник Горки Ленинские

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от 1000₽ до 3500₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Премьера спектакля по дебютной повести Ислама Ханипаева, написанной от лица восьмилетнего мальчика Артура, живущего в Махачкале. «Типа я» — спектакль-комикс, точно передающий внутренний мир ребёнка. Он лишён линейной логики и допускает любой монтаж, где на одном листе свободно пересекаются культурные коды разных десятилетий, реальные и вымышленные герои, а также весь пантеон супергероев восьмилетнего Артура. Спектакль вырос из лаборатории, где объединились современная литература издательства «Альпина. Проза», режиссёры Мастерской Ю.Н. Бутусова и актёры «Студии Десять». Дни премьеры — 28 февраля и 1 марта. Удобный день ты сможешь выбрать при покупке билета. Обрати внимание, что 28 февраля, после показа, состоится творческая встреча с автором, режиссёром и актёрами, на которой ты сможешь задать команде свои вопросы:)

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