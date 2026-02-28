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«Фламандский стиль» — современный танец Бельгии

Буквально
проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 18+

Про событие

Просмотр спектакля Анны Терезы Де Кеерсмакер «Rosas danst Rosas». Из цикла встреч, посвященных современному танцу, с танцхудожницей Машей Козулиной. Современный танец — это, вообще, что? Будешь разбираться. Будешь смотреть и обсуждать культовые работы современного танца, чтобы постепенно погрузиться в тему. На первой встрече вечером поговоришь о европейском танце постмодерн — посмотришь работу Анны Терезы де Кеерсмакер «Rosas Danst Rosas». Планируется экскурс в историю современного танца, обсуждение и секретный бонус в конце вечера. Маша Козулина — танцхудожница и практик современного танца. Выпускница кафедры театра, музыки и хореографии Санкт-Петербургского университета им. Герцена. Участница импровизационного объединения «tsarapina».

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