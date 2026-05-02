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Выходные на «Хлебзаводе»

улица Ломоносова, 50/1

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Мастер-классы
Еда

Про событие

Много красоты, вкусностей, творчества и улыбок в одно время в одном месте. Тебя ждёт: — дачно-огородная тематика в стиле Пинтерест — кофе, выпечка, десерты  — два этажа творчества для взрослых и детей — фотозоны — локальные бренды с летними коллекциями — лекции, книжная ярмарка Даты: 2 и 3 мая с 11:00 до 19:00

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