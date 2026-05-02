Много красоты, вкусностей, творчества и улыбок в одно время в одном месте. Тебя ждёт: — дачно-огородная тематика в стиле Пинтерест — кофе, выпечка, десерты — два этажа творчества для взрослых и детей — фотозоны — локальные бренды с летними коллекциями — лекции, книжная ярмарка Даты: 2 и 3 мая с 11:00 до 19:00